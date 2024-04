Rita Cuccurru, dopo il pass per Tokyo ha trionfato nella maratona di Parigi

Un altro grande successo per l’atleta paralimpica Rita Cuccurru (nella foto al centro), che dopo aver conquistato il pass per le Paralimpiadi di Tokyo nel paratriathlon, domenica si è aggiudicata la prestigiosa Maratona di Parigi, uno degli appuntamenti clou per chi percorre lunghe distanze in questa primavera 2024. Lo ha fatto dominando la sua gara e chiudendo in 2h35’21’’, oltre dodici minuti prima della seconda classificata, la francese Nadege Monchalin, campionessa nazionale della distanza. Una girandola di emozioni per la Cuccurru, sarda di origine ma modenese d’adozione, maranellese per la precisione. Emozioni che l’atleta descrive così, un successo nella Ville Lumière che aggiunge prestigio alla sua già ricca bacheca: "La gara è stata davvero emozionante – spiega Cuccurru – anche e soprattutto perché fin dalla partenza avevo intorno e sul percorso tantissime persone. Ho attraversato Parigi nei suoi angoli più caratteristici, ho trovato sul percorso tante bande musicali, moltissima gente a incitarci coi suoi ‘alé alé’ a ogni sforzo. Il tempo di 2 ore e 35 minuti è stato per me un grande tempo, soprattutto considerando che era la mia prima maratona. Una distanza lunga, e anche due ore e mezza sembrano tantissimo tempo, ma alla fine è tutto trascorso velocemente in un turbinio di emozioni. Arrivare ai 42 km e attraversare l’Arco di Trionfo potendo dire ‘sì, ce l’ho fatta!’ è stata una soddisfazione unica". Ora nessun orizzonte è precluso all’atleta paralimpica specialista del triathlon ma evidentemente anche delle distanze lunghe. La Cuccurru come prossimo appuntamento avrà gli Europei di paratriathlon a Coimbra, in Portogallo. Poi le gare a Parigi, quelle a Berlino e Londra e la sicurezza di essere già stata invitata a ripetersi, per la maratona di Parigi 2025.

Alessandro Trebbi