Ritardo volo: risarciti mamma e figli di Pavullo

Avevano scelto Tunisi per trascorrere qualche giornata in serenità. Alla partenza, però, il volo Tunisair Bologna Tunisi ha portato un ritardo di quasi sette ore, cambiando tutti i piani previsti in precedenza per una mamma con i propri figli di Pavullo. Anziché atterrare alle 13:05, come previsto, il volo è giunto all’aeroporto di Tunisi solamente in serata e precisamente alle 19:35. Un ritardo di quasi sette ore per i tre, avvenuto il 4 agosto 2022, che ha portato non pochi disagi a loro e ad altri passeggeri del volo. Sulla questione è intervenuto il Giudice di Pace di Bologna, che, pochi giorni fa, ha condannato Tunisair al pagamento di 750 euro nei confronti della mamma e dei figli.

"Il Giudice di Pace di Bologna – commentano da ItaliaRimborso, che ha difeso i passeggeri aerei – , ha applicato il Regolamento Comunitario 2612004, che tutela i passeggeri aerei anche in casi di ritardo aereo. Oltre le tre ore di ritardo, infatti, i passeggeri possono richiedere la compensazione pecuniaria. Nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse". ItaliaRimborso punta a far valere i diritti dei viaggiatori ed ancora una volta ha ricevuto una sentenza favorevole.