Riti solenni per la festa. Corteo, reliquia e l’attesa benedizione

La Chiesa modenese si prepara a celebrare i riti solenni per la festa di San Geminiano, patrono della città e dell’arcidiocesi. ‘Cuore’ di tutti i riti sarà la solenne Messa pontificale che l’arcivescovo Erio Castellucci presiederà mercoledì 31 gennaio alle 11 in Duomo, concelebrando insieme ad altri vescovi, al Capitolo metropolitano e ai sacerdoti del clero diocesano: il rito sarà aperto dalla sempre attesa benedizione alla città con la reliquia del braccio di San Geminiano. Farà il suo ingresso in Cattedrale anche il corteo delle autorità comunali, aperto dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli e dal presidente del consiglio comunale Fabio Poggi, che offriranno i ceri e l’olio per la lampada che tutto l’anno arde sulla tomba del Santo. Interverranno anche delegazioni di città accomunate dallo stesso patrono, Pontremoli, con il sindaco Jacopo Ferri, e San Gimignano, con il sindaco Andrea Marrucci. La celebrazione – animata dalla Cappella musicale del Duomo, diretta dal maestro Francesco Saguatti – verrà trasmessa in diretta da Trc Modena (canale 11) e TvQui (canale 17).

La solennità liturgica avrà inizio già con i primi Vespri pontificali, presieduti da monsignor Castellucci, martedì 30 gennaio alle 17.15: seguiranno alle 18 la Messa della vigilia, celebrata da monsignor Giacomo Morandi, vescovo di Reggio Emilia - Guastalla (che è stato vicario della nostra diocesi e arciprete della cattedrale), e alle 21 la veglia di preghiera con l’Ufficio delle letture. Mercoledì 31 in Duomo la prima Messa sarà alle 8, presieduta da monsignor Enrico Solmi, vescovo di Parma, poi alle 9 celebrerà monsignor Lino Pizzi, vescovo emerito di Forlì - Bertinoro. Nel pomeriggio alle 17.15, monsignor Castellucci condurrà i secondi Vespri pontificali, poi la celebrazione eucaristica delle 18 sarà presieduta da monsignor Giuseppe Verucchi, arcivescovo emerito di Ravenna - Cervia. Il sepolcro che custodisce le spoglie di San Geminiano resterà aperto fino al 10 febbraio. L’arcidiocesi ricorda che visitando la cattedrale il 30 e il 31 gennaio è possibile ottenere l’indulgenza plenaria, secondo le condizioni stabilite dalla Chiesa.

E mercoledì (dalle 8 alle 20) in tutto il centro cittadino tornerà la grande fiera con il nuovo assetto che prevede fino a 505 espositori, integrando anche via Farini e piazza Roma: in piazza XX Settembre sono previste iniziative particolari con uno stand del Modena Calcio, uno del Modena Volley, artisti di strada e degustazioni di borlenghi, vini e salumi, oltre all’apertura del Mercato Albinelli. s.m.