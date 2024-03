Ritirate 168 patenti dalla polizia locale in un anno di attività

Nel 2023 la sede Ovest della Polizia Locale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, operante sui territori comunali di Concordia e San Possidonio, ha ritirato 168 patenti e sequestrato 150 mezzi privi di assicurazione. Sul fronte della sicurezza stradale inoltre ha effettuato 172 posti di controllo, in aumento rispetto ai 154 nel 2022, controllando 1.776 veicoli. Una attività che ha portato all’emissione di 1.531 sanzioni e a 7 accertamenti di superamento del limite alcolemico a fronte di 666 alcoltest effettuati. Si tratta di sanzioni funzionali a richiamare una maggior prudenza alla guida, tant’è che nel 2023 la Polizia Locale, nell’Area Ovest ha visto diminuire il numero degli incidenti stradali rilevati, rispetto al 2022, registrando l’assenza di conseguenze mortali in occasione dei sinistri. Per quanto riguarda la sicurezza pubblica la Polizia Locale è stata protagonista di una iniziativa a livello provinciale per il contrasto all’abuso di sostanze alcoliche ed all’uso di stupefacenti. Un’attività che si è concretizzata in controlli mirati sulle strade e sopralluoghi nei parchi, nelle piazze e nei Pubblici Esercizi, anche con il supporto di una unità cinofila, affiancate da campagne informative di sensibilizzazione verso i giovani. "I dati – commenta il sindaco Luca Prandini - confermano un miglioramento generale della sicurezza stradale". "Nonostante le carenze di organico, – è il commento del Comandante Donato Caccavone - il crescente numero dei controlli di Polizia Stradale è una conferma della presenza sul territorio".

al.g.