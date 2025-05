Una culla, 2 bambole e lumini ritrovati in un bosco: rito satanico in Appennino? Inquietante ritrovamento, nella notte di martedì, da parte di una pattuglia di guardie giurate in un bosco di Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno sequestrato tutto il materiale scoperto