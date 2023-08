"Ritoccare il menù purtroppo è stato inevitabile"

A far alzare i prezzi del Griffin’s Irish Pub (largo Hannover) non c’era riuscita nemmeno la pandemia. Alla fine, ad averla avuta vinta è stata l’inflazione di quest’anno. "Eravamo fermi coi prezzi dal 2019, li abbiamo alzati solo a metà maggio del 2023" dice Massimo Marchesi (foto), titolare del noto pub del centro storico modenese, nonché presidente di Confcommercio città di Modena. "Da parte delle multinazionali c’è stato negli ultimi anni un aumento spropositato, in media dal 15 al 25% – spiega –. Le quattro con cui lavoriamo noi però, non hanno mai avuto interesse nell’aumentare i prezzi oltre l’inflazione media, perché come attività noi abbiamo grossi volumi di vendita".

Questo equilibrio, in un panorama di forte cambiamento, ha tenuto. Almeno, fino a maggio di quest’anno. "Già tre mesi prima avevamo comunicato ai clienti che si sarebbero alzati i prezzi – prosegue Marchesi –. Parliamo, tra l’altro, di un aumento che è rimasto in una media del 7,5%". Il costo di una birra media è passato da 5,20 euro a 5,50. "Se parliamo poi delle birre americane, per una questione sempre di materie prime ma anche di trasporti, possono costare anche 6,50 euro l’una" aggiunge.

Lato cibo invece si è preferito lavorare un minimo sulla quantità, piuttosto che farlo pagare di più: "Un hamburger da 150 grammi magari adesso è da 125 grammi, ma lo paghi sempre allo stesso prezzo: la differenza nella quantità è minima, ma il cliente anche psicologicamente è più soddisfatto, perché comunque ha il suo piatto ben consistente allo stesso prezzo di prima". È anche vero che, dopo anni di menu immutato, anche e soprattutto nel post-pandemia, la novità di maggio 2023 non poteva passare inosservata.

"In prima battuta, appena abbiamo comunicato il rialzo dei prezzi, è capitato che alcuni clienti storcessero il naso – racconta Marchesi –. Ma poi, considerando quanto in media si erano alzati i prezzi ovunque, ci siamo fatti voler bene e la gente ha capito". Non è solo poesia, ci sono anche riscontri concreti: "Già da prima del Covid noi diamo la possibilità di fare l’ordine direttamente dal tavolo, tramite un’app – spiega –. è un tipo di consumazione che ovviamente, richiedendo comunque un servizio al tavolo, costa di più rispetto alla consumazione a banco. Ecco, ora stiamo vedendo nonostante il rincaro dei prezzi un aumento degli ordini dal tavolo. Questo significa che dai un servizio di qualità e cerchi di andare incontro al cliente, aumentando i prezzi secondo quella che è la realtà e senza approfittartene, alla fine vieni ripagato comunque".

