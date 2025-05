Ritorno a Medolla. Nuova sede per la MB Time

Nel giorno dell’anniversario del terremoto del 29 maggio 2012 a Medolla, in località Villafranca, è stata inaugurata la sede di MB Time, azienda di cyber security, che per tredici anni, dopo quel giorno segnato dalle rovine di molti immobili tra cui il loro, dovette trasferirsi e trovare casa a Carpi. Per il titolare e fondatore, Mirko Bruognolo, originario di Mirandola, ed il suo socio Gianluca Borghesan, la giornata di ieri ha segnato un ritorno a Medolla che non è solo fisico, ma profondamente simbolico.

La nuova sede si trova infatti proprio nel Direzionale dove l’azienda nacque nel 2003, e che fu costretta ad abbandonare nel 2012. Ma, la volontà di "tornare a casa" non ha mai abbandonato Bruognolo, che ha raccontato "quanto questo momento rappresenti una ripartenza consapevole, un giveback al territorio che ha sostenuto la crescita dell’azienda sin dall’inizio. "Ho sempre voluto ringraziare questo territorio – ha dichiarato Bruognolo – perché è qui che tutto è cominciato. È da qui che sono partite relazioni professionali di valore, che ancora oggi ci sostengono e ci stimolano a crescere. Anche Carpi ci ha dato tanto e ci ha permesso di confrontarci con realtà aziendali diversificate e di espanderci. Personalmente, però, il desiderio di tornare qui è sempre rimasto e celebrare questa riconquista oggi per noi ha un grande valore". L’inaugurazione della sede è stata quindi l’occasione per celebrare non solo un traguardo, ma anche la resilienza di un’impresa che ha saputo reagire alle difficoltà con determinazione e visione, mantenendo forte il legame con il proprio territorio.

Il momento è stato celebrato alla presenza del sindaco di Medolla Alberto Calciolari. Un momento tanto atteso, che ha visto il simbolico taglio del nastro degli uffici, accompagnato da amici, clienti e collaboratori dell’azienda punto di riferimento per il territorio nell’ambito della sicurezza informatica. "Questo ritorno – ha detto Calciolari – è un altro passo in avanti verso la ricostruzione. Ricostruzione non significa solo rimettere i mattoni al loro posto, ma significa anche far funzionare un sistema che a noi preme molto. E credo che sia anche un passo più complesso della ricostruzione perché, ricostruire dinamiche sociali ed economiche è giorno per giorno una scommessa importante e anche molto complicata". Con oltre 20 anni di esperienza, l’azienda che conta quattro dipendenti e diversi collaboratori, continua a essere un punto di riferimento nella sicurezza informatica a livello nazionale, affiancando imprese di ogni dimensione e settore (dal farmaceutico alla meccanica) con soluzioni su misura, formazione e supporto tecnologico di ultima generazione.

