Ritratti rock Allan e le icone giù dal palco

David Bowie ritratto con secchiello e paletta sulla sabbia a Roskilde, in Danimarca – fu lui stesso a chiedergli di essere raggiunto per immortalare quel momento –; Amy Winehouse in posa su uno sgabello nella pausa della registrazione del disco con Tony Bennet; Freddie Mercury durante le registrazioni di Live Aid e gli U2 negli studi per Radio Times. Tina Turner, Britney Spears, Paul Mc Cartney, The Who, i Sex Pistols nel backstage di uno dei loro pochissimi concerti: sono gli scatti intimi e profondamente umani di Mark Allan, in mostra dal 27 gennaio per un mese al Cineporto dell’Emilia Romagna, l’hub high-tech per la produzione e post produzione audiovisiva di via Braida a Fiorano che si è posto l’obiettivo di incubare progetti creativi innovativi e creare sinergie tra industria e cultura.

Una retrospettiva il cui nome dice tutto: ‘It’s (not) only rock’n’roll’ raccoglie quarantotto scatti che ripercorrono l’epoca d’oro del rock e della pop music tra dietro le quinte e incontri cruciali di Allan che, conosciuto in quanto fotografo ufficiale del Barbican Center di Londra – uno degli spazi internazionali più importanti per la musica, la danza e il teatro –, in trent’anni di carriera ha fotografato anche i nomi più rappresentativi della scena rock mondiale, passando dai club dell’Inghilterra di fine anni ‘70 ai backstage dei grandi festival internazionali, oltre a eventi come il matrimonio reale e le Olimpiadi di Londra.

L’inaugurazione della retrospettiva prende le forme della serata-evento, sotto il cappello della rassegna ‘CineRock’, unendo fotografia e musica: il 27 alle 18 Allan in persona sarà protagonista di un talk con Pierfrancesco Pacoda, curatore della mostra e critico musicale che si occupa di culture giovanili, con un’attenzione particolare alla relazione tra musica e stili di vita. Poi, dalle 22, appuntamento con il concerto dei ‘Ninos Du Brasil’, il duo composto dall’artista e performer Nico Vascellari e dal batterista Nicolò Fortuni che, mescolando arditamente tribalismo elettronico, samba, punk e noise darà vita a performance mistiche e primordiali e che tra le sue apparizioni live conta anche il Festival Dissonanze e la Biennale di Venezia. "Dopo CineSwing, CineRock è il secondo di un ciclo di dieci appuntamenti previsti per tutto il 2024 al Cineporto dell’Emilia Romagna, all’insegna della sperimentazione e contaminazione tra i generi", spiega Alessandra Stefani, produttrice, regista, fondatrice di Scarabeo Entertainment e del Cineporto stesso, che ha curato la direzione artistica dell’evento.

"L’idea del CineRock è nata dalla mia grande passione per la musica, che è anche il filo conduttore dei miei film, con l’obiettivo di creare nuove esperienze e interazione tra le persone. Attraverso eventi unici e ricercati, dalla forte risonanza internazionale, cerchiamo di andare oltre schemi e stereotipi, per fare di questo hub un nuovo punto di riferimento culturale per una provincia viva e pulsante", conclude.