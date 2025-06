Ritrova la bici rubata un anno prima

Ha avuto un epilogo positivo, anche se a distanza di oltre un anno, la vicenda di un furto di bicicletta avvenuto nella primavera del 2023, denunciato da una cittadina modenese e apparentemente destinato a rimanere senza esito. L’episodio testimonia quanto sia importante sporgere regolarmente denuncia in caso di furto, fornendo quante più informazioni possibili.

I fatti, ora. Lo scorso 20 giugno una donna ha riconosciuto in maniera del tutto casuale la propria bicicletta rubata, legata con catena e lucchetto, e ha allertato la Polizia Locale, che è intervenuta con una pattuglia.

La cittadina ha spiegato la situazione, allegando la denuncia di furto e fornendo agli agenti una serie di fotografie scattate anni prima, in cui erano ben visibili alcuni dettagli distintivi del mezzo che non lasciavano spazio a dubbi circa l’identità della bicicletta.

Durante l’intervento, si è presentato sul posto un uomo - un cittadino straniero regolarmente presente sul territorio nazionale - che ha dichiarato di essere il proprietario della bicicletta e, come prova, ha aperto il lucchetto con una chiave in suo possesso. Tuttavia, le verifiche svolte dagli agenti hanno confermato che la bicicletta apparteneva alla donna. La bicicletta è stata dunque restituita alla legittima proprietaria, mentre l’uomo è stato accompagnato presso il Comando di via Galilei per l’identificazione. A suo carico è scattata una denuncia per ricettazione, e inoltre è stato deferito all’autorità giudiziaria anche per inosservanza delle norme sull’immigrazione, poiché è risultato privo al seguito dei documenti di identità obbligatori.