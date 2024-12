Ritrovano un portafoglio con 1800 euro all’interno e lo portano in Questura

Ritrovano un portafoglio con un’importante somma all’interno, pari a 1800 euro e lo portano in Questura. E’ quanto accaduto lunedì in tarda mattinata: riavvolgendo il nastro, infatti, una donna si è presentata in Questura per consegnare, per l’appunto, un portafoglio con 1800 euro in contanti, rinvenuto in centro storico a Modena. Un gesto per nulla scontato, vista anche l’ingente somma contenuta, dimostrazione di grande senso civico.

A questo punto, ritenendo che la donna potesse trovarsi ancora in città, gli agenti hanno pensato di rintracciarla tramite social e le hanno inviato un messaggio dal profilo ufficiale IG della Questura di Modena.

L’idea ha avuto l’effetto sperato: i due coniugi con un bimbo di cinque mesi, che nel frattempo avevano raggiunto Firenze, altra tappa del loro viaggio nel nostro paese, hanno fatto subito ritorno a Modena. Questa mattina gli agenti hanno riconsegnato il portafoglio ai proprietari, felici ed increduli di quanto accaduto. Una storia che, sotto la Ghirlandina, ha potuto quindi terminare con il lieto fine.