"Ritrovarsi a Tokyo", il film di Senez sotto le stelle

Una storia toccante di separazione e di ricerca quella di "Ritrovarsi a Tokyo" di Guillaume Senez in proiezione questa sera al Supercinema estivo di Modena (ingresso da piazza Panini 100) alle 21.45. Nel film la storia commovente di Jerome, un tassista francese che vive a Tokyo, un padre separato che non vede l’ora di ritrovare sua figlia Lily, nonostante le difficoltà della legge nipponica che non prevede l’affido congiunto.

Si accede al SuperCinema Estivo da Piazza Panini, 100 nel contesto del Parco della Creatività (area ex-Amcm). Nessun accesso è possibile da Via Carlo Sigonio. La sala ha 800 sedute non numerate ed è completamente accessibile a persone con mobilità ridotta. Chi arriva in auto può avvalersi del parcheggio seminterrato con ingresso da Via Peretti. L’uscita di riferimento è quella denominata “Cinema all’aperto” in prossimità della quale è attivo un ascensore. Chi viene in bicicletta troverà in Piazza Panini, a ridosso dell’ingresso, un parcheggio biciclette con rastrelliera. Il bar è gestito da Volt e apre in concomitanza con la biglietteria. Il SuperCinema Estivo non fa giornate di chiusura, lo spettacolo inizia alle 21.45 in giugno, alle 21.30 in luglio, alle 21.15 in agosto e settembre. La biglietteria apre un’ora prima dell’inizio previsto dello spettacolo. Biglietteria online su www.webtic.it (entro 30 minuti prima dell’inizio di ciascuna proiezione) con accesso diretto alla sala senza passaggio in biglietteria. Presso la biglietteria è sempre possibile acquistare biglietti in prevendita.