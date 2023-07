Ritrovato il Corpo di Yahya Hkimi, Tragedia al Secchia dopo un Tuffo

Era il 18 giugno scorso quando a Marzaglia i vigili del fuoco ritrovarono nella acque del Secchia il corpo di Yahya Hkimi: il ragazzo, 18 anni, era scomparso alcuni giorni prima sotto gli occhi dell’amico dopo un tuffo nei pressi delle briglie. Dopo una serie di tuffi, ripresi col telefonino, compreso l’ultimo, il ragazzo che abitava con la famiglia a Modena non è più riemerso. L’amico che lo filmava col cellulare ha dato subito l’allarme ma il corpo è rimasto per giorni in balia delle acque. Malgrado il grande impegno dei sommozzatori, è stato ritrovato solo cinque giorni dopo in un’ansa del Secchia, a circa 500 metri dal punto in cui si era tuffato e dove la corrente, per la presenza delle briglie, è molto forte.