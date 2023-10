Ritrovo alle 15 al Novi Sad

Lo Street Parade prende il via alle 15 di domani dal Novisad (ritrovo dalle 14) per transitare in diverse strade cittadine (Monte Kosica, viale Crispi, piazzale Natale Bruni, viale Caduti in Guerra, largo Garibaldi, viale Trento Trieste, viale Muratori, via Giardini, viale Corassori, viale Italia) fino ad arrivare al Parco Ferrari intorno alle 20. In corrispondenza del passaggio del corteo, lungo il percorso autorizzato viene sospesa la circolazione.