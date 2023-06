Riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a Sassuolo, Sinergia tra le Forze di Polizia per contrastare la Delinquenza

Una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Alessandra Camporota, presso la sala consiliare di Sassuolo. E’ andata in scena ieri, chiudendo il calendario degli incontri che il Prefetto ha voluto tenere nelle varie realtà territoriali della provincia, alla presenza, oltre ai vertici delle Forze di Polizia, anche di livello locale, i Sindaci dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e i Comandanti delle rispettive Polizia Municipali. L’incontro è stata l’occasione per un reciproco scambio di informazioni sulle problematiche di un territorio che, per numero di abitanti e per qualità del tessuto industriale, rappresenta uno dei distretti più importanti, non solo a livello provinciale ma che, a quanto emerso, non presenta segnali allarmanti o fattori di particolare preoccupazione, considerato che gran parte delle voci relative ai reati predatori risulta in calo. Nondimeno, è stata sottolineata da una parte la necessità di un attento controllo, dall’altra riconosciuta l’efficace sinergia tra le forze di polizia dello Stato e le polizie municipali nell’azione di contrasto delle espressioni delinquenziali, nonché i risultati sinora conseguiti.