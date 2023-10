'Riuniti dopo 37 anni: Quelli del '73 di Savignano ricordano la scuola'

Rimpatriata d’eccezione nei giorni scorsi per "Quelli del ‘73", ovvero i nati del 1973 che frequentarono le scuole medie "Graziosi" di Savignano. I 50enni di oggi, che ai gloriosi tempi delle medie erano suddivisi in cinque sezioni, si sono infatti ritrovati dopo ben 37 anni da quando si erano salutati l’ultima volta da adolescenti, per intraprendere poi i diversi percorsi scolastici o lavorativi. All’agriturismo Casa Selene, sulle colline di Mulino di Savignano, "Quelli dei ‘73" di Savignano hanno così festeggiato insieme il primo mezzo secolo di vita. Alla regia dell’organizzazione Marzia Maselli, ringraziata da tutti i partecipanti alla serata. A sua volta, Marzia ha ringraziato lo studio dentistico di Francesca Pancaldi per avere offerto la torta, la Pasticceria Damiani 059 di Vignola e l’intrattenimento Musica IN di Nicola Iannone. "Inoltre – ha concluso Marzia – un grazie a tutti coloro che hanno preso parte alla serata".

m.ped.