"Riuscito il delicato intervento per rimuovere i frammenti"

"Si è trattato di uno di quei casi in cui la catena di soccorso ha funzionato alla perfezione dall’inizio alla fine". Così il dottor Fabio Caramelli, Direttore Anestesiologia e Rianimazione generale e pediatrica dell’IRCCS sul piccolo paziente salvato. "Dai primi operatori intervenuti, ai genitori che hanno saputo gestire la situazione, al team che ha prontamente accolto il paziente: la reazione è stata tempestiva. Il piccolo – prosegue Caramelli – è stato intubato, ventilato e stabilizzato per garantire un trasporto in sicurezza all’IRCCS, in elicottero vista la situazione di assoluta emergenza. Noi eravamo già stati preallertati, in quanto l’UO ha una intensa attività ed una consolidata esperienza di broncoscopia operativa, nel neonato e nel bambino, con personale dedicato, pronto ad intervenire H24/7. Infatti per gestire le disostruzioni nei pazienti pediatrici, e soprattutto così piccoli, è necessario avere competenze, esperienza e attrezzature dedicate. Una volta arrivato qui ci siamo resi conto che le condizioni erano gravi: la fessura libera dai frammenti del cibo era millimetrica. Quindi abbiamo rimosso prima il corpo estraneo in anestesia generale, poi ricoverato il bimbo in Rianimazione Pediatrica per il monitoraggio postoperatorio". Uscito dalla fase critica, trasferimento in Pediatria senza conseguenze neurologiche.