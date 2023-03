Riviera e Cimone, ’gemellaggio’ turistico

Ha trovato la piena approvazione del Cimone il progetto ‘Mare e Monti’ che nasce nel sistema Confartigianato. Ieri, a Rimini, si è svolto il primo incontro per rendere operativo questo piano che mira alla creazione di iniziative di co-marketing per promuovere complessivamente il territorio emiliano-romagnolo e i suoi prodotti tipici. Sono coinvolti gli operatori del territorio: rappresentanti di Confartigianato Imprese Rimini, Confartigianato Imprese Demaniali, Lapam Confartigianato Imprese Modena – Reggio Emilia, Amministrazione Comunale di Rimini e dell’entroterra emiliano, con gli imprenditori dei territori.

Ridurre le distanze, consolidare le affinità, promuovere la qualità dei prodotti artigianali – è la filosofia – potenzierà le occasioni di mettere in vetrina le eccellenze in modo sinergico sfruttando pienamente gli oltre 40 milioni di presenze turistiche annue dell’Emilia-Romagna.

‘Mare e Monti’ porterà, ad esempio, il Parmigiano Reggiano, le crescentine e l’aceto balsamico in Romagna, al mare per la stagione estiva, mentre la piadina e lo squacquerone si sposteranno in Emilia sulle piste da sci durante la stagione invernale.

Ma, più in generale, l’intenzione è di porre le basi anche per proposte commerciali di reciproco vantaggio. "I prodotti di qualità del nostro artigianato – è stato detto – sono armi vincenti per le imprese e sono in grado di dare impulso a tutta l’industria turistica, sempre più chiamata a caratterizzarsi nella sua offerta".

La montagna modenese, ieri a Rimini, era rappresentata dal sindaco di Sestola Fabio Magnani, dal suo collega di Montecreto Leandro Bonucchi, da Luciano Magnani, presidente del Consorzio Cimone, e da Luca Biolchini e Bice Bonacina di Cimone Holiday Consorzio albergatori. "É un’ottima iniziativa promuovere due importanti realtà di eccellenza dell’Emilia Romagna – commenta il presidente Magnani –. Oltre a questa sinergia di marketing si possono promuovere anche le eccellenze dell’Emilia, come la Ferrari, la Maserati, l’Aceto Balsamico, il Parmigiano Reggiano, il Museo Ferrari, che sono circa a un’ora di distanza da entrambe le realtà. Il Cimone è conosciuto in Romagna grazie alla collaborazione che abbiamo con lo Sci Club Coriano di Rimini. Ora ci conoscono gli abitanti ma a noi interessa essere conosciuti anche dagli ospiti, dai loro villeggianti. Sette o otto anni fa i Romagnoli andavano a sciare tutti in Trentino e in Veneto mentre, a seguito dell’accordo con Coriano tantissime persone, non solo amanti dello sci, della riviera vengono al Cimone. Lo sci club organizza ogni anno 60 o 70 pullman con destinazione Cimone". A Magnani preme sottolineare che il Cimone e la Romagna sono più vicine anche come viabilità: "Con la nuova uscita dell’Autostrada a Valsamoggia – dice – si risparmia circa mezz’ora di viaggio. Il progetto Mare e Monti è molto valido, unisce due realtà importanti del turismo emiliano romagnolo". Walter Bellisi