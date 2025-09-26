I soliti violenti

26 set 2025
STEFANO MARCHETTI
Rivivono gli anni ruggenti con il Grande Gatsby

Misterioso, solitario, affascinante, Jay Gatsby vive in una villa sfarzosa dove ogni sabato sera organizza feste sfrenate, eppure si conosce poco di lui e dell’origine della sua ricchezza. Tutta la sua esistenza è rivolta a un unico obiettivo: riconquistare Daisy, la donna che ha amato e ama profondamente. Ci condurrà nei ruggenti anni ‘20 "Il Grande Gatsby", lo spettacolo di danza – ispirato al celebre romanzo di Francis Scott Fitzgerald – che verrà presentato stasera alle 20.30 sul palco di piazza Calcagnini a Formigine: su una colonna sonora dalle atmosfere jazz, l’Étoile Ballet Theatre darà vita alla vicenda del carismatico Gatsby e della sua passione sfrenata verso la donna dei sogni. Coreografie classiche, neoclassiche e jazz e splendidi costumi accompagnano la storia di Nick Carraway, giovane agente di borsa, e del suo vicino di casa Jay Gatsby, un uomo dai mille segreti. Poco prima della partenza per la Prima guerra mondiale, Gatsby incontra Daisy, fascinosa ereditiera, e se ne innamora, ma al ritorno dal fronte la ritrova già sposata con un giocatore di polo. Farà di tutto per poterla riconquistare.

Fondata nel 2020 da Ines Albertini e Walter Angelini, primi ballerini e coreografi, la compagnia Étoile Ballet Theatre si è affermata nel panorama del balletto internazionale. I fondatori, membri dell’International Dance Council dell’Unesco, sono anche maestri diplomati all’American Ballet Theatre Training Curriculum. Lo spettacolo sarà a ingresso gratuito e in caso di pioggia si terrà presso l’auditorium Spira Mirabilis di via Pagani 25.

