Rivolta in via Manzini e Meloni: "Parcheggio vietato sotto casa, disagi enormi per i residenti"

Il quartiere si estende su circa quattrocento metri di strade: una zona residenziale proprio per questo non particolarmente trafficata. Eppure da fine luglio a nessuno dei residenti è contensito parcheggiare sotto casa. Sia che si tratti di anziani, sia che si tratti di famiglie con bambini o, addirittura, disabili, nessuno può sostare all’esterno della propria abitazione. Pena? Multa e relativa rimozione del veicolo. E’ partita una vera e propria sommossa dai residenti delle vie dei Manzini e via Meloni dove, a partire dal 29 luglio, non è più consentito sostare e c’è chi ha già intrapreso azioni legali. "Vivo qui da più di 60 anni – afferma Fabrizio Venturi – è una zona tranquilla e non ci sono problemi di incidenti o eccessi di velocità. Il Comune ha deciso che i cittadini di queste vie devono andare a parcheggiare nelle vie limitrofe, come Fratelli Rosselli o Mantegna. Siamo quindi obbligati ad ‘allungarci’ fino alle scuole Lanfranco. Chi ne risponde se capita qualcosa alle tante giovani che, la sera, tornando a casa sono costrette a parcheggiare ad almeno un chilometro di distanza? Vogliamo poi parlare degli anziani? Neppure gli operatori delle cooperative che vengono a prestare assistenza la mattina possono parcheggiare. Chiediamo che venga lasciato tutto come prima e che si dia prorità alla sicurezza dei cittadini".

Fino alla fine di luglio i residenti potevano contare su 43 posti auto. Sul piede di guerra anche Monica Verzoni, che ha una disabilità certificata del cento per cento. "Vivo in via Manzini 65 e mi sono vista rifiutare l’istituzione del posto disabili – afferma adirata – me l’hanno rifiutata dopo aver installato la segnaletica di divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata. Questa è discriminazione: mi sono rivolta ad un avvocato e ad un’associazione disabili". I cittadini lamentano anche il fatto che ora gli immobili acquistati con tanti sacrifici hanno perso valore. "Ci siamo andati agli incontri con il Comune – sottolinea Pier Giorgio Pedrazzi – ne abbiamo fatti due, a giugno e a luglio. Avevano individuato tre soluzioni e mi era stato detto personalmente dall’assessore che, se avessimo lasciato la situazione così com’era, la zona sarebbe divenuta ‘Zona 30’. A noi andava bene ma, a quanto pare, hanno invece deciso per il divieto di sosta. Prima avevano speso soldi pubblici per installare cartelli per i sensi unici; poi li hanno rimossi per applicare quelli di divieto di sosta con rimozione". Un altro residente sottolinea: "Ci avevano obbligato a scegliere tra tre proposte ma, ad esempio, il senso unico con il pedonale era impensabile: la strada è troppo stretta. Poi ci avevano garantito che le rimozioni non sarebbero state fatte ma in questi giorni le multe sono fioccate eccome: ora ci muoveremo con i legali". "A chi giova aver tolto parcheggi – tuona Giovanna Brancolini. Ci trattano come se fossimo in centro storico. Non possiamo neppure chiamare l’idraulico perchè non può fermarsi. Pure gli stalli riservati ai residenti ci hanno vietato". I residenti sottolineano come la sera tutto il quartiere sia obbligato a parcheggiare ad almeno un chilometro di distanza. "Noi abbiamo un bambino neonato e quando rientriamo con tanto di spesa è un disastro e i nonni hanno smesso di venirci a trovare"- commenta la famiglia. Il disagio interessa anche i commercianti: "Ho paura la sera, quando chiudo l’attività – commenta Tiziana Vaccari dell’omonimo negozio. Quando uscivo con l’incasso entravo subito in auto; ora devo raggiungere la vettura a centinaia di metri di distanza e ho paura".

Il Comune ha fatto sapere che "quella di mantenere il doppio senso di circolazione nelle vie Manzini, De Giacomi e Meloni è una decisione presa dall’Amministrazione comunale questa estate dopo un percorso di confronto con numerosi cittadini. Gli stessi avevano fatto una raccolta di firme per evitare la trasformazione, da noi proposta, in sensi unici con sosta a margine della carreggiata. ll mantenimento del doppio senso di circolazione sulle vie, però, non consente di ricavare parcheggi sulle strade (la dimensione delle stesse non lo permette). Se in futuro emergerà una convergenza di esigenze dei cittadini l’amministrazione è aperta all’ascolto e a valutare di apportare modifiche all’attuale assetto".