Rivoluzione nel Clero Sassolese, Ufficializzati i Nuovi Parroci

Don Corrado Botti per l’unità pastorale Centro di San Giorgio, don Jacek Rudziewicz per quella Nord che comprende Madonna di Sotto, Ancora e Braida, don Andrea Contrasti per l’unità pastorale Sud cui fanno capo Consolata, Rometta, San Michele e Pigneto. Rivoluzione nel clero sassolese, con i nomi dei sacerdoti che arriveranno in città a reggere le parrocchie sassolesi ufficializzati al termine delle messe di ieri. Lasciano San Giorgio don Patrick Valena e don Carlo Menozzi (quest’ultimo va a San Polo d’Enza), e lascia la Consolata don Marco Ferrari, trasferito presso l’unità Pastorale 6 di Reggio Emilia. Quello di don Corrado Botti è un vero e proprio ritorno a casa: Botti è nato a Sassuolo nel 1964, è stato ordinato nel 1988, e ha trascorsi da Vicario a Montecavolo, Boretto e Castellarano. E’ stato Vicario parrocchiale a San Gregorio Magliana a Roma fino al 2000, quando è diventato parroco prima a Cavriago e poi a Montecchio e a Reggio Emilia, presso l’Unità Pastorale 7.