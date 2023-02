Rivoluzione rifiuti "Con il porta a porta differenziata cresciuta del 20 per cento"

di Sofia Silingardi Come procede la raccolta differenziata porta a porta nelle frazioni modenesi? A Marzaglia, una delle zone apripista dove il porta a porta è partito a settembre, le nuove modalità – secondo Hera – "stanno funzionando e, secondo i dati, la raccolta è aumentata del 20%". "Oggi vogliamo mostrare – spiega Paolo Paoli, responsabile area Modena di Hera sui servizi ambientali – come, dopo qualche mese dall’avvio, superato il cambiamento pur tra qualche informazione che non è arrivata, scetticismo e incomprensioni, adesso siamo ritornati alla normalità. Possiamo vedere Marzaglia come una ‘piccola Modena’, avendo sia una zona di campagna che una zona residenziale con anche qualche condominio. Essendo una Modena in scala, a nostro parere, se qui è funzionato può funzionare, con la collaborazione dei cittadini, anche a Modena". Nelle frazioni, "abbiamo sostituito tutti i contenitori dell’indifferenziata, delle potature degli sfalci e del vetro, con contenitori completamente nuovi che consentono al cittadino di conferire senza toccare il contenitore". "Diverse frazioni come questa, – aggiunge Fabia Ferrioli, responsabile servizi ambientali Modena – avevano dei punti di abbandono dei rifiuti che si sono risolti, mettendo un po’ di ordine. A Marzaglia siamo partiti verso metà settembre, è stato un inizio faticoso,...