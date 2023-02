Rivoluzione rifiuti Sul ’porta a porta’ vigilano 10 telecamere Crescono le sanzioni

Con l’avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, a Modena aumentano i controlli sugli abbandoni e crescono le sanzioni mentre proseguono le azioni "educative e informative" per correggere i conferimenti errati e indicare le modalità corrette da adottare. Tra il 2021 e il 2022 il Comune ha aumentato i controlli sugli abbandoni dei rifiuti sia attraverso nuovi agenti accertatori sia raddoppiando il numero delle telecamere di controllo distribuite sul territorio: i nuovi agenti, insieme alla Polizia Locale, alle Guardie ecologiche volontarie, alle Guardie ecologiche di Legambiente e ai Carabinieri Forestali, eseguono controlli quotidiani e accertamenti ambientali con l’obiettivo di educare, informare e, quando è necessario, sanzionare. Le telecamere, passate da cinque a dieci, sono strutture mobili che vengono posizionate a rotazione sul territorio dove, per esempio, si verificano i maggiori accumuli di rifiuti oppure dove i quantitativi di rifiuti, magari abbandonati all’esterno dei cassonetti, non sono coerenti con i volumi reali che corrispondono alla densità abitativa dell’area. L’aumento dei controlli ha portato a una conseguente crescita delle sanzioni che sono passate dalle 462 del 2021 alle 655 del 2022. I controlli stanno proseguendo, e nei primi mesi del 2023 sono già stati individuati, anche grazie alle telecamere, e sanzionati diversi...