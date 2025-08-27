Rivoluzione Sottil, 10 volti nuovi

Storica per il successo dopo 79 anni e storica, a suo modo, anche per un dato statistico. Nella trasferta di Genova sono stati utilizzati ben 10 volti nuovi sui 16 schierati da Sottil (cambi compresi) rispetto ai giocatori dello scorso anno. Chichizola, Tonoli, Adorni, Nieling, Zampano, Pyyhtia, Di Mariano, Zanimacchia, Sersanti e Massolin. Dei "vecchi" in campo solo Magnino, Gerli, Santoro, Beyuku, Pedro e Gliozzi, con Magnino e Mendes che sono entrati a partita in corso.

Da notare, a questo proposito, anche l’importanza dei giocatori subentrati, che si sono tutti ben comportati fornendo un apporto decisivo alla vittoria finale. Significativa la costruzione della seconda rete, che ha visto coinvolti, nel ultimi tre tocchi, Massolin, Magnino e Zanimacchia per l’appoggio finale in rete, tutti e tre giocatori che provenivano dalla panchina.

Dal punti di vista del rendimento, Adorni è risultato primo per anticipi riusciti e palloni recuperati, sinonimo delle richieste di Sottil ai difensori: lettura preventiva e ripartenza verticale immediata. La rivoluzione di Catellani si vede, concretamente, anche sul campo. E diversi non si sono ancora visti, ad esempio Caso, alle prese con il recupero dal risentimento muscolare accusato in fase di preparazione. Il lavoro di Sottil prosegue, questa volta in vista del primo impegno casalingo di domenica contro l’Avellino che segnerà l’esordio degli Sky Box allo stadio Braglia e, naturalmente, dello stesso tecnico sulla panchina di casa.

Gli irpini hanno incassato un ko a Frosinone al debutto in campionato e hanno già qualche problema di formazione. Favilli si è sottoposto ad intervento chirurgico di resezione ossea calcanea, più in generale Biancolino ha chiesto rinforzi al club negli ultimi giorni di mercato. Per i canarini sarà test dal sapore di prova di continuità, seppur sia solo la seconda giornata. Giusto che il Modena porti con sé l’entusiasmo di una piazza che sta imparando a sognare sempre più.

