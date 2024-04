’Rivoluzioni’: il ’900 al San Carlo

Il progetto ‘Rivoluzioni’, nell’ambito della Fondazione Collegio San Carlo di Modena, giunto alla sua seconda edizione, rappresenta un investimento culturale per diffondere la conoscenza della storia del Novecento attraverso un approccio multidisciplinare e coinvolgente. Gli eventi conclusivi di questa edizione, presentati ieri in conferenza stampa, contribuiscono a valorizzare il patrimonio storico del secolo scorso e a fornire gli strumenti per leggere i cambiamenti di oggi. Protagonista della giornata di ieri è stata la fotografia e la macchina fotografica, con l’inaugurazione di una mostra, e una conferenza dedicata. Il programma prosegue con un altro oggetto rivoluzionario, la bicicletta: lunedì 15 alle 18 alla Casa delle Donne, Stefano Pivato dell’Università di Urbino terrà una conferenza su ‘Dalla modernità all’antimodernità: elogio della bicicletta’. Il 19 aprile alle 17,30 si torna alla Fondazione San Carlo per la conferenza di Karin Pallaver dell’Università di Bologna su ‘Obelischi e leoni - L’Italia e la memoria del colonialismo’, seguita il 10 maggio alle 17,30 da Felice Cimatti dell’Università della Calabria su ‘Il peso del ricordo - Il difficile rapporto tra memoria e oblio’. Entrambe le conferenze fanno parte di un ciclo di approfondimento sul ruolo dei Monumenti nella storia dell’uomo. Nel mese di maggio il progetto si dedicherà al ruolo rivoluzionario dell’educazione con il contributo del poeta e critico letterario Alberto Bertoni che interverrà il 9 maggio alle ore 18 in Fondazione San Carlo su ‘Inchiostri democratici - Fra biro e bic, le penne in rivolta’, cui seguiranno nella Chiesa di San Carlo l’11 maggio alle 20 e il 12 maggio alle 17 due rappresentazione di uno spettacolo teatrale scritto e interpretato da studentesse e studenti universitari in collaborazione con Sted dal titolo ‘Rivoluzioni oggetti, canzoni e altri racconti’. Infine, uno spazio significativo è stato dedicato alla didattica. Sono stati realizzati sette laboratori nelle scuole superiori di Modena e provincia. m.s.c.