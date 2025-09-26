RNord, prove di vigilanza notturna: "Prevenire spaccio e bivacchi". Ma il controllo è solo temporaneo

A ‘spot’ se ne parla. O meglio: torna al centro delle cronache cittadine quando capita qualcosa di grave. Eppure la situazione all’interno del complesso (in tutti i sensi) Rnord di via Canaletto non è mai cambiata. Anzi, con l’arrivo dell’inverno le cose possono soltanto peggiorare. Infatti è di questi giorni la comunicazione – da parte dell’amministrazione condominiale – dell’attivazione del servizio di vigilanza notturna. Il servizio si è reso necessario a seguito della presenza costante, dentro e fuori l’edificio, di tossicodipendenti e spacciatori.

Non solo: nello spiegare ai condomini l’attivazione del servizio si fa menzione di una nutrita presenza non solo di tossicodipendenti, ma anche di senzatetto con relativi bivacchi nelle scale di emergenza e nei parcheggi del piano terra e del primo piano. Ecco perché, a partire da giovedì è stato attivato a spot un servizio di vigilanza notturna, che parte dalle 21.30 e si protrae fino alle 2. Le guardie, in realtà, resteranno operative solo fino al 18 ottobre. Si tratta di un ‘tentativo’ legato alla volontà di arginare episodi di criminalità ma, soprattutto, alla speranza che la presenza di una vigilanza fissa funga da deterrente per le citate situazioni.

Sicuramente, sapendo che d’ora in poi l’edificio sarà sottoposto a controllo nelle ore notturne, coloro che intendono commettere reati nei pressi dello stesso o bivaccare all’esterno cercheranno (per il momento) altre sistemazioni. Quella appena descritta non rappresenta certo una novità per la zona e, in generale, il quartiere. Infatti gli scorsi anni sono stati numerosi i sopralluoghi delle forze dell’ordine a fronte di continui bivacchi da parte di tossicodipendenti e senzatetto, in particolare nel periodo invernale. Qualche tempo fa gli stessi garage si erano trasformati in dormitoi e toilette a cielo aperto, così come i vani sottoscala dove era routine incappare in giacigli di fortuna e relativo pattume abbandonato qua e là. Inutile sottolineare come i residenti siano sul piede di guerra per una situazione che non accenna a migliorare.

"Tra utenze e spese condominiali si parla di una spesa di circa duemila euro all’anno – racconta un residente piuttosto adirato – eppure il condominio pullula di spacciatori e prostitute ma anche di barboni. Il problema è che qua neppure riusciamo a vendere, volendo, i nostri appartamenti: chi metterebbe un figlio, un parente qua?"

I condomini chiedono che la ‘soluzione’ della vigilanza rappresenti non un ‘mero’ tentativo di riportare la situazione alla normalità, ma la ‘regola’. Secondo i residenti del vicino parco 22 aprile in realtà nulla è cambiato da quella parte della ferrovia. "Qui al parco ci dorme troppa gente – sottolinea Liliana Ferrari del Comitato per una Modena pulita e sicura – ne abbiamo contati una cinquantina. Noi qua abbiamo tossici, spacciatori e seppur vi siano i servizi, la questione non cambia. Sicuramente riusciamo a riposare un po’ di più: da una decina di giorni è sempre presente dalle 13 alle 7 del mattino successivo una camionetta dell’Esercito".