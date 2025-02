Roadhouse dura solo un tempo. Vittoria sofferta per Cavezzo

Questi i risultati ottenuti dalle squadre modenesi di basket impegnate nelle serie minori.

Serie C: la Roadhouse Vignola (Torricelli R. 15, Cavani 13, Bussoli e Fossali 8) dura solamente un tempo contro la corazzata Virtus Medicina, che fa valere il fattore campo imponendosi per 86-71. Dopo i primi 20’ di sostanziale equilibrio (40-40), la truppa di Bettazzi esce completamente allo scoperto nella ripresa, sfruttando la maggiore fisicità e qualche scelta troppo affrettata dei modenesi, ai quali non bastano le prestazioni di capitan Torricelli e del giovane Cavani.

Serie B Femminile: vittoria sofferta, ma centrata, per la Wamgroup Cavezzo (Verona 16, Togliani 13, Cariani 9, Bernardoni 7), che rientra da Castel San Pietro con il 52-55 che vale il ventesimo foglio rosa consecutivo, ed il primato solitario consolidato. La Magika parte alla grande, scrivendo prima il 12-4 e poi il 27-19 che manda le compagini alla pausa. Tutta un’altra Cavezzo esce dagli spogliatoi: la squadra di Piatti rimonta e sorpassa grazie al break del terzo periodo (8-19), per poi spuntarla nelle battute finali, trovando prima il gioco da 3 punti del 52-55, poi difendendo sull’ultima offensiva bolognese.

Vittoria, la nona consecutiva, anche per le Basketball Sisters Piumazzo (Bortolani 12, Tumeo 10, Cattabiani 8, Giuseppone 7) che, sul campo di Modena piegano la Fulgor Fidenza per 64-46.