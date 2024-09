Roberta Sasso da applausi: porta a casa il quarto titolo mondiale nella gara di singolo

Roberta Sasso non delude le attese, e dominando la gara di Singolo di "Solo Dance" ai Mondiali in svolgimento al PalaFiera di Rimini, porta a casa il quarto titolo mondiale consecutivo nella gara di singolo, l’ottavo considerando anche i quattro Mondiali vinti con il friulano, ma ormai modenese di adozione, Gherardo Altieri DeGrassi, con cui gareggia nella gara di Coppia Danza, a sua volta capace di rivincere da senior, il Mondiale di Singolo che aveva vinto due volte da Junior. Un vero e proprio dominio quello della 20enne modenese Roberta Sasso, allenata dalla modenese doc Beatrice Lotti, che non scende dal gradino più alto del podio in Coppia Danza e Singolo dal 2021, quando ad Asuncion in Paraguay arrivò sul tetto del mondo della categoria Junior. Che avesse evidenti doti tecnico-spettacolari era indubbio, ma che potesse meritatamente dominare così la scena mondiale, forse va al di sopra delle speranze dei tecnici dell’Invicta Skate Modena, che l’hanno vista crescere, ed affermarsi, dopo aver trovato un grande feeling, anche fuori dalla pista in verità, con Gherardo Altieri, che per allenarsi si è trasferito a Modena. ’ proprio questa crescita costante l’arma vincente della Sasso, che ha via via acquisito maggior consapevolezza tecnica e spettacolare,. Per la gara del singolo, nella "Style" Roberta Sasso ha presentato una performance su musiche folk del Sud, che l’hanno i proiettata in testa alla classifica parziale, diventata definitiva, con ampio vantaggio sulla seconda, dopo la prova di "Free Dance".

Riccardo Cavazzoni