Roberto Ciufoli è Ebenezer Scrooge

Tra i più celebri racconti di Natale, ’A Christmas Carol’ di Charles Dickens è divenuto un musical, con i brani composti da Alan Menken: la versione italiana dello spettacolo, con la regia di Fabrizio Angelini, arriva oggi alle 18 al teatro Storchi. Nel ruolo di Ebenezer Scrooge, il vecchio usuraio che verrà convertito allo spirito del Natale, è un beniamino del pubblico teatrale e televisivo, Roberto Ciufoli. La storia ci porta a Londra, la vigilia di Natale del 1843: tutti si accingono a celebrare la festa, ma l’avaro Scrooge non la sopporta, e scaccia in malo modo tre uomini che gli chiedono un’offerta per i bisognosi. Prima di coricarsi, riceve la visita dello spirito di Jacob Marley, il suo socio che era morto proprio la vigilia di Natale: è avvolto in catene, conseguenze dell’avidità. Scrooge, spaventato, cercherà quindi di cambiare il suo destino. La performance di Ciufoli riesce a portare in scena non solo il tormento interiore del personaggio, ma anche la sua redenzione, regalando un’esperienza emozionante, divertente e profondamente toccante. Questa storia – sottolinea il regista Angelini – rappresenta "per tutti noi un’esortazione ad avere un atteggiamento che guardi maggiormente agli altri".

