Modena, Roberto Della Rocca al San Carlo: ritorno e pentimento nella tradizione ebraica

Roberto Della Rocca

Modena, 14 marzo 2023 – Appuntamento oggi pomeriggio alle 17.30, alla Fondazione San Carlo a Modena, con Roberto Della Rocca, direttore Dipartimento Educazione e Cultura - UCEI Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Roma. Nell’ambito della rassegna del Centro studi religiosi, ‘Gli animali nelle tradizioni religiose. Rappresentazioni, simboli e culti tra sacro e profano’, Rav Della Rocca presenterà ‘Giona nel ventre della Balena. Ritorno e pentimento nella tradizione ebraica’. Qual è il tema al centro della sua conferenza? “Il tema è quello del libro biblico di Giona è il quinto della serie dei dodici profeti minori. Un libro unico nel suo genere, non solo per la sua brevità - è infatti composto di soli 48 versi - ma anche perché, diversamente da altri libri profetici in cui sono riportate le parole dei Neviim, il libro di Giona è incentrato sul racconto di un'avventura e sulle vicende di un protagonista, quasi come in un romanzo. Eppure, proprio questa storia, assurta ad esempio di linguaggio simbolico e universale, è divenuta il libro della Teshuvah - pentimento, ritorno, risposta - per antonomasia tanto da essere letta ogni anno nel Giorno del digiuno del Kippur, il Giorno del Perdono”. Cosa rappresenta? “Oltre a rappresentare...