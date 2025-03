Roberto Sernesi nuovo presidente di ‘Pievepelago Per Te’

E’ Roberto Sernesi il nuovo presidente dell’associazione ‘Pievepelago Per Te’ APS dopo che Mirko Soffiatti ha lasciato il ruolo questo mese.

"Ringrazio il consiglio direttivo per aver supportato la mia decisione di ricoprire il ruolo di presidente dopo i miei predecessori Daniele e Mirko- commenta Roberto Sernesi. Non è stata una decisione semplice da prendere perché il ruolo richiede un impegno di tempo gravoso che non sempre può essere messo a disposizione, ma credo negli obiettivi dell’associazione Pievepelago Per Te, e non volevo che il lavoro di questi ultimi due anni, portato avanti con grandi risultati da questo consiglio direttivo, non avesse la sua regolare conclusione in quest’ultimo anno di mandato del consiglio" prosegue Sernesi.

Eletto nel gennaio 2023, il consiglio direttivo in carica terminerà il proprio incarico il prossimo gennaio, per poi procedere ad elezioni per il rinnovo dello stesso. L’associazione ‘Pievepelago Per Te’ APS ha già programmato le date di alcuni dei suoi eventi previsti per l’anno 2025, tra i quali anche una nuova manifestazione di tre giorni tra un buon cibo e musica dal vivo, l’Emilia On The Road, dall’11 al 13 luglio, poi la quindicesima edizione della Notte Rosa, venerdì 22 agosto, evento di punta nel programma annuale dell’associazione, ed infine, la tredicesima sagra delle Tre Farine, sabato 27 settembre.

"Oltre agli eventi già annunciati, stiamo lavorando anche ad altre iniziative da proporre durante il corso dell’anno, tra i quali il già confermato torneo di beachvolley per sabato 2 agosto, mentre, purtroppo, non ci sarà possibile, quest’anno, organizzare l’American Party, altro evento tradizionale dell’associazione, a causa della sopravvenuta conflittualità di date a fine giugno con altri eventi locali previsti" conclude Sernesi. Il 22 giugno infatti Pievepelago sarà tutta dedita alla tradizionale ‘Infiorata del Corpus Domini.

g.p.