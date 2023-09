Il mistero del prof di Modena sparito a Berlino e quell’ultima telefonata

Modena, 24 settembre 2023 – Dal 21 agosto scorso la famiglia Tondi, originaria di Montese, sta cercando Roberto, stimato professore di fisica all’istituto "Fermi" di Modena, che appunto da oltre un mese non dà sue notizie.

Roberto Tondi, 52 anni, è nato ad Alessandria nel 1970 e risiede da tempo a Castelfranco Emilia, dopo un’infanzia passata a Montese, dove ha frequentato le elementari. Già allora si fece notare come una mente molto brillante (confermata poi dalla laurea in fisica).

Secondo quanto riferito dai familiari, che nei giorni scorsi hanno fatto un pubblico appello tramite la trasmissione Rai ’Chi lo ha visto?’, l’ultima volta che hanno comunicato con lui il docente si trovava in Germania, precisamente nella capitale: Berlino. Tra i dettagli, condivisi anche sul sito web di ’Chi lo ha visto?’, il fatto che "domenica 20 agosto, con un volo proveniente da Bologna, è arrivato a Berlino dove sarebbe dovuto rimanere per circa una settimana in vacanza studio al fine di perfezionare la lingua tedesca".

Proprio lì ha avuto l’ultimo contatto telefonico con i suoi familiari alle 21.26 del giorno successivo, ovvero il 21 agosto: "Una conversazione tranquilla, con la promessa di risentirsi nei giorni successivi". Invece, sono seguite lunghe settimane di silenzio. "Potrebbe trovarsi in difficoltà. Ha con sé il cellulare, che risulta spento dal giorno successivo, e i documenti", ha fatto sapere ancora la famiglia a ’Chi l’ha visto?’. Per quanto riguarda l’identikit del 52enne, è alto 165 centimetri, ha gli occhi verdi ed è calvo. Della scomparsa sono stati informati i carabinieri, la denuncia sarebbe poi stata condivisa con l’area Schengen: l’ultimo prelievo al bancomat risulterebbe localizzato in Germania.

I suoi familiari — il 52enne non è sposato e non ha figli, ma ha due sorelle e altri parenti — sono comprensibilmente molto in ansia per tutta la vicenda e si limitano a dire che è un "momento difficile" e stanno facendo "tutto il possibile per trovarlo".

Una parente ha aggiunto: "Questa cosa ci sta facendo soffrire molto. Speriamo lo trovino presto". Anche la dirigente scolastica dell’istituto Fermi, prof.ssa Stefania Giovanetti, auspica che la questione si risolva nel migliore dei modi. "Il prof. Tondi — spiega — è docente tecnico pratico di fisica. Al momento le autorità coinvolte stanno svolgendo, nei limiti delle rispettive competenze, le attività necessarie. Speriamo che tutto si risolva nel miglior modo possibile". Oltre all’insegnamento laboratoriale della fisica, Roberto si è avvicinato in prima persona anche alla letteratura.

Nel 2011 ha pubblicato il recital teatrale "L’eremita e l’acqua". Successivamente, ha pubblicato "Poesie sul cielo e sulla terra" e "Sulle ali" e "Briciole e la notte dei sogni".