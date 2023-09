E’ mistero su Roberto Tondi, il prof 52enne è scomparso in Germania

Modena, 23 settembre 2023 – E’ mistero sulla scomparsa del professore Roberto Tondi, 52 anni, di Castelfranco Emilia (Modena): di lui – professore all’istituto Fermi di Modena – non si hanno più notizie da un mese. I famigliari, che hanno fatto appello alla trasmissione 'Chi l’ha visto?’ spiegano che è partito domenica 20 agosto con un volo da Bologna, destinazione Berlino. Si trattava di un viaggio studio programmato in Germania per perfezionare il tedesco.

L’ultimo contatto con i parenti l’ha avuto il giorno successivo, alla sera, una conversazione tranquilla che non faceva presagire nulla. A quel punto, però, è successo qualcosa, giorni di silenzio e il telefono che risulta spento.

A Modena è scomparso anche l’imprenditore Salvatore Legari, ma nel suo caso si indaga per rapimento. L’uomo è sparito dal 13 luglio scorso. L’ultimo messaggio alla compagna: “Sto arrivando”, poi il nulla.