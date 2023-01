Robotica e laboratori alle medie Muratori

Dall’anno scolastico 20222023 ha preso avvio presso la scuola secondaria di primo grado "Muratori" il progetto Set (acronimo di "Scuola e territorio") che prevede per una sezione - la M - un potenziamento dell’orario scolastico, anche pomeridiano, per consentire di svolgere attività integrative del programma. Ovvero, in più rispetto alle altre classi, sono previsti per un intero triennio l’insegnamento della lingua inglese alla presenza di un docente madrelingua, attività laboratoriali di informatica e robotica, educazione alla cittadinanza. Il protocollo di intesa per questo progetto, nato da una collaborazione tra Confindustria Emilia Area Centro e Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna, è stato sottoscritto dalla scuola con Comune di Vignola, Unione Terre di castelli, Fondazione di Vignola, Banca Bper, Banca Intesa, Comitato genitori. E’ stato, quindi, grazie a una inedita alleanza educativa tra istituzione scolastica, amministrazioni pubbliche, famiglie, territorio, imprese e mondo del lavoro che è stato possibile potenziare e ampliare l’offerta formativa in un’ottica di accoglienza e condivisione di nuovi bisogni formativi. "La nostra – ha confermato la dirigente scolastica Brunella Maria Maugeri – è una scuola in movimento, in cambiamento e in costante rapporto dinamico con il territorio". Poi, la stessa dirigente si rivolge alle aziende del territorio, affinché partecipino a questo progetto (che richiede 10.000 euro all’anno, ndr). "La scuola – ha aggiunto – mette a disposizione le sue risorse umane, le sue conoscenze, il suo entusiasmo. Tuttavia ha bisogno di risorse economiche che, crediamo, possano essere trovate lavorando in sinergia con enti, associazioni, amministrazione pubblica e privati. Vorrei che le aziende del territorio capiscano il nostro impegno e i nostri obiettivi e quanto sia per noi importante poter attivare anche per il 202324 un nuovo triennio Set".

Daniela Fatatis, assessora alla scuola del Comune, ha confermato: "Come amministrazione sosteniamo le scuole del territorio che si innovano e potenziano la propria offerta formativa".

m.ped.