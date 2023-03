Rocca di Vignola ’ribattezzata’ Il sindaco bacchetta la Fondazione "Nuovo nome? Faccia chiarezza"

Assume perfino le tonalità del "giallo" l’annunciata decisione, da parte della Fondazione di Vignola, di cambiare il nome alla Rocca di Vignola in "Rocca dei Contrari".

La stessa sindaca di Vignola, Emilia Muratori, ieri è intervenuta via social prendendo una posizione di fatto contraria (tanto per rimanere in tema…) e, soprattutto, ha annunciato che già oggi chiederà un incontro alla presidenza della Fondazione "per avere e fare chiarezza".

Rileva infatti la prima cittadina: "Venerdì pomeriggio sono stata invitata a partecipare, insieme agli amministratori dell’Unione Terre di Castelli, all’incontro di presentazione del nuovo progetto di comunicazione per la Rocca messo a punto dalla Fondazione di Vignola, sua proprietaria.

In quella occasione ho appreso che, tra le altre proposte, si parla anche dell’idea di ampliare la denominazione della Rocca in Rocca dei Contrari, facendo riferimento alla famiglia che ne ha avuto il possesso tra il ‘400 e il ‘500.

Come sindaco di Vignola – aggiunge – non posso che sottolineare il fatto che la Rocca, monumento simbolo ed identitario della nostra città e del nostro territorio (aspetto che ho sottolineato anche nel mio intervento di saluto)…è la Rocca ’di Vignola’.

E auspico naturalmente che così rimanga, non solo per ragioni legate all’identità socioculturale della nostra comunità, ma anche come veicolo di promozione e conoscenza del nostro territorio.

Poi è chiaro che comprendo perfettamente che l’estensione di un nome non cancella il luogo.

Il Castello di Miramare per i più rimane il Castello di Trieste, così come il Castello Estense per i più è il Castello di Ferrara.

Ciò non toglie che il nome è il nome, per ognuno di noi come per le eccellenze del nostro territorio. La Ciliegia di Vignola è tale perché ’di Vignola’.

Ritengo sia così anche per la nostra Rocca. Come amministratori siamo stati informati che la Fondazione già da tempo stava lavorando a un percorso di visita virtuale della Rocca, ma non eravamo a conoscenza dei contenuti né dell’ipotesi di cambio di nome.

Già domani mattina (oggi, ndr) chiederò un incontro alla presidenza della Fondazione per avere e fare chiarezza".

Marco Pederzoli