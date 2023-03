Rocca, il nuovo nome spiazza i sindaci

VIGNOLA

Dovrebbe esserci (il condizionale è ancora d’obbligo) entro questa settimana l’atteso chiarimento tra la prima cittadina di Vignola, Emilia Muratori, e la presidente della Fondazione di Vignola, Carmen Vandelli, riguardo l’ormai nota vicenda del cambio di denominazione della Rocca di Vignola, ora chiamata Rocca dei Contrari, con tanto di nuovo logo e nuovo sito internet (roccadeicontrari.it).

L’incontro, infatti, è stato chiesto lunedì scorso dalla sindaca Muratori dopo che, nella serata di venerdì scorso, è stata presentata questa novità, nell’ambito del "nuovo progetto funzionale per la Rocca di Vignola", per la realizzazione del quale sono state coinvolte: DHMoRe, Centro Interdipartimentale di ricerca sulle Digital Humanities di Unimore, la casa editrice Franco Cosimo Panini e Intersezione, agenzia di comunicazione integrata.

Se la sindaca di Vignola, Emilia Muratori, nel suo post su Facebook di domenica scorsa, ha esplicitamente ammesso di avere appreso solo nella giornata di venerdì scorso "dell’idea di ampliare la denominazione della Rocca in Rocca dei Contrari", non più informati erano di questo progetto gli altri sindaci del territorio che esprimono un consigliere all’interno del Consiglio di indirizzo della Fondazione di Vignola (proprio un atto del Consiglio di indirizzo, infatti, sancisce la nuova denominazione della rocca).

Il primo cittadino di Savignano, Enrico Tagliavini, richiesto dal Carlino di una considerazione, commenta: "Anche noi non ne siamo stati informati. Lo abbiamo saputo venerdì scorso. Premesso che è una questione soprattutto vignolese, immagino che la sindaca di Vignola, a giusta ragione, sia delusa rispetto a una non condivisione di questo tipo. Per quanto riguarda Savignano, ci accodiamo all’amministrazione di Vignola auspicando una migliore e maggiore collaborazione e comunicazione tra Consiglio di Indirizzo della Fondazione e i comuni aderenti. Questo è mancato, e purtroppo ormai è tardi".

Da parte sua il sindaco di Marano, Giovanni Galli (non è stato possibile ieri raggiungere anche il sindaco di Spilamberto), fa emergere le sue doti diplomatiche.

"Con l’amministrazione di Marano – ha detto – non è stato condiviso il progetto presentato la scorsa settimana, ma sapevo che era in corso una progettazione per percorsi e visite alla rocca. Sono d’accordo con l’amministrazione vignolese di mantenere il nome attuale; a parte il problema del nome, da quello che ho visto il resto del progetto mi sembra molto apprezzabile".

Marco Pederzoli