"Rocca, la Soprintendenza intervenga"

Si aggiunge un altro capitolo sulla questione Rocca di VignolaRocca dei Contrari, che in città sta creando dibattito anche tra diverse associazioni culturali, le quali già l’altro ieri hanno chiesto pubblicamente alla Fondazione di Vignola (proprietaria della rocca) di "rettificare" la cartellonistica che richiama il nome "Rocca dei Contrari". A intervenire, interpellato dal Carlino, è direttamente il professore Vittorio Sgarbi, attuale sottosegretario alla Cultura nonché celeberrimo critico d’arte. Il quale, da un lato, difende la Fondazione di Vignola, ma dall’altro ha già annunciato che segnalerà la questione alla Soprintendenza.

Argomenta infatti Sgarbi: "La Fondazione, essendo proprietaria del bene, può fare ovviamente iniziative di comunicazione, ma non vorrei che in qualche modo, in questa operazione, fosse stata ostaggio di comunicatori ai quali piace fare comunicazione social. Siccome il nome di un bene tutelato (come è la Rocca di Vignola, ndr) dipende dal ministero della Cultura e dalla Soprintendenza, esso va appunto negoziato con questi enti. Il gioco di parole sul nome dei Contrari, siccome i Contrari sono stati una famiglia che ha abitato la Rocca, potrebbe essere stato ritenuto da fare a buon diritto, ma questa non è un’idea della Fondazione e appunto tutto ciò va negoziato con la Soprintendenza. Bisogna evitare – prosegue Sgarbi – che la Fondazione sia ostaggio del comunicatore, il quale è sempre pericoloso; non puoi fare queste c…! E’ opportuno quindi salvare la Fondazione per i suoi meriti, ma il nome non può essere un arbitrio. La comunicazione ha la sua logica, ma va "benedetta" da Stato e Soprintendenza. Ritengo sia un buon diritto quello di fare iniziative di comunicazione, ma con un criterio logico; e questo diritto non deve essere servo del comunicatore. Segnalerò quindi il caso alla Soprintendenza, riconoscendo i meriti della Fondazione, e anche per salvarli dal fatto di essere in preda al comunicatore".

Dunque, di fatto anche Sgarbi boccia l’idea di una "Rocca dei Contrari", ma salva appunto al contempo la Fondazione di Vignola, con la quale peraltro ha confermato gli ottimi rapporti, perché appunto sarebbe, secondo il professore, vittima anch’essa in questa operazione. I prossimi capitoli di questa vicenda, oltre alla già annunciata informativa alla Soprintendenza da parte di Sgarbi, riguarderanno a livello locale l’atteso chiarimento tra la sindaca di Vignola e la presidente della Fondazione e, non da ultimo, il consiglio comunale che i gruppi di opposizione hanno richiesto in seduta aperta, ovvero con la possibilità da parte del pubblico di intervenire direttamente sul tema.

Marco Pederzoli