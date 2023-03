"Rocca, mai pensato al cambio di nome Cartello e siti internet saranno rivisti"

Si è svolto come da programma giovedì scorso l’atteso incontro richiesto dall’amministrazione comunale alla Fondazione di Vignola, per avere chiarimenti sulla questione della denominazione "Rocca dei Contrari", utilizzata all’interno del "nuovo progetto funzionale per la Rocca di Vignola" e già impiegata sia nella cartellonistica ufficiale (come si può vedere all’entrata del castello), sia in un nuovo sito internet, roccadeicontrari.it. Alla fine dell’incontro è stato rilasciato un comunicato congiunto da Comune e Fondazione, che lascia aperte alcune incognite su come il nome originale ’Rocca di Vignola’ e il progetto di marketing coesisteranno. "Si è trattato – si legge nella nota – di un incontro proficuo che, oltre a chiarire vari aspetti, ha consentito di raccogliere importanti spunti per un ulteriore sviluppo della progettazione in una cornice di collaborazione istituzionale. Il presidente della Fondazione prof.ssa Carmen Vandelli ha ribadito che mai si è pensato di modificare la denominazione Rocca di Vignola, fugando ogni possibile dubbio in merito. Il percorso funzionale della Rocca di Vignola, ora avviato, prevede ulteriori importanti passaggi e approfondimenti, su cui è bene concentrarsi in un’ottica di valorizzazione di un patrimonio collettivo. Nel frattempo, si è convenuto di favorire una comunicazione che eviti ogni ambiguità: a tale scopo, verrà cambiato il cartello informativo esistente esterno alla Rocca di Vignola e riaggiornati i siti web, con l’obiettivo di garantire maggiore chiarezza per i visitatori e la città. Il percorso di valorizzazione (denominato ’Rocca dei Contrari’, come annunciato lo scorso 3 marzo) procederà secondo la logica che ha fin qui contraddistinto il metodo di lavoro adottato: oltre agli organi della Fondazione, si prevedono ulteriori momenti di confronto con le istituzioni. L’obiettivo è rendere la Rocca di Vignola sempre più fruibile e aumentare la visibilità di un monumento di straordinario valore storico artistico. L’incontro si è concluso condividendo tra i partecipanti la necessità di proseguire nel tavolo di confronto tra tutti i soggetti istituzionali del territorio per una valutazione comune delle strategie future". Su come cambierà nel concreto il cartello informativo ’Rocca dei Contrari’ e cosa implicherà ’riaggiornare i siti web’, la presidente della Fondazione si è limitata a dire che "si farà quanto necessario per evitare fraintendimenti". Da parte sua, la prima cittadina Emilia Muratori ha invece preferito al momento non commentare se si ritenga o meno soddisfatta dei chiarimenti ricevuti. Prossima puntata sul tema: lunedì alle 21 in municipio, per un consiglio comunale aperto agli interventi del pubblico.

Marco Pederzoli