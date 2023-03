"Rocca, nessun confronto Contrari nome inadatto"

"Siamo contrari alla Rocca dei Contrari". Con questo slogan diverse associazioni culturali vignolesi sintetizzano il loro pensiero riguardo alla recente iniziativa della Fondazione di Vignola, che nell’ambito del "nuovo progetto funzionale per la Rocca di Vignola" ha prodotto una nuova cartellonistica (con l’indicazione Rocca dei Contrari) e un nuovo sito internet (roccadeicontrari.it). A prendere posizione sono, in una nota congiunta, Amici dell’Arte Vignola, Anteas Vignola, Arci Polivalente Olimpia, Archeo e Arte, Auser Vignola, Centro sociale Età libera, Circolo Paradisi, Comitato gemellaggi Vignola, Gruppo di Documentazione Vignolese Mezaluna, Gruppo Vignolese Ricerche, Slow Food Vignola, Università N. Ginzburg Vignola, Vignola Animazione.

Rilevano queste associazioni: "Come molti cittadini, anche noi, pur apprezzando l’intenzione della Fondazione di valorizzare la Rocca di Vignola, siamo rimasti sorpresi e perplessi di fronte alla recente esposizione, all’ingresso della Rocca, del pannello informativo sugli orari invernali di apertura che titola ’Rocca dei Contrari’. Come associazioni di volontariato, non siamo state per niente coinvolte in questa decisione. Ribattezzare la Rocca di Vignola come ’Rocca dei Contrari’, riteniamo sia innanzitutto difficilmente giustificabile sotto il profilo storico.

La costruzione del maniero è antecedente all’arrivo dei Contrari, che vi abitarono (senza esserne proprietari) solo dal 1401 al 1575; prima di loro il bene fu del Vescovo di Modena, quindi del Comune di Modena e in seguito dei Grassoni; dopo di loro – e per ben quattro secoli – fu della potente famiglia Boncompagni…Perché, quindi, intitolarlo solo alla famiglia che vi ha vissuto per 175 anni e non era nemmeno proprietaria? Non appare neanche opportuno identificare anche solo il nuovo progetto col nome di una famiglia assolutamente sconosciuta alla quasi totalità dei visitatori e perfino a molti vignolesi.

La notorietà dei Contrari, infatti, non può essere paragonata a quella di altre importanti casate: Medici, Visconti, Gonzaga, Estensi...

Per tutti questi motivi, forti anche del dettato statutario della Fondazione che in più punti sottolinea l’importanza della collaborazione con soggetti sia pubblici che privati, chiediamo alla Fondazione di rettificare l’ambiguo cartello, che può creare fraintendimenti, con un pannello esplicativo dei nuovi percorsi di promozione della Rocca di Vignola, edificio storico, monumento simbolo ed identitario della nostra città".

Marco Pederzoli