"Rocca, ora è necessario superare le ambiguità"

Saranno necessari nuovi chiarimenti tra amministrazione comunale e Fondazione di Vignola dopo il consiglio comunale aperto agli interventi dei cittadini dell’altra sera, quando l’oggetto all’ordine del giorno era la questione della denominazione della Rocca di Vignola. Come è noto, infatti, la città ha mal digerito il "nuovo progetto funzionale per la Rocca di Vignola", chiamato "Rocca dei Contrari", che all’atto pratico ha prodotto tra l’altro il cartello "Rocca dei Contrari" all’ingresso del castello e il sito internet roccadeicontrari.it. Dopo le rassicurazioni date la scorsa settimana in un comunicato congiunto tra Comune e Fondazione, lunedì sera la sindaca di Vignola Emilia Muratori (invece nessuno della Fondazione era presente, e anche l’assessore Mauro Smeraldi lo ha fatto notare) ha ulteriormente chiarito, rispetto al contenuto del comunicato, che "il cartello va sostituito con un altro che, se si vuole, metta in evidenza che (Rocca dei Contrari, ndr) è un percorso di visita virtuale e non il nome della rocca" e che, per i due siti internet oggi attivi (fondazionedivignola.it e roccadeicontrari.it, ndr), "deve essere superata questa ambiguità che porta a fraintendimenti".

Tutto bene? No, appunto, e per questo il consiglio dell’altra sera si è concluso con la stessa prima cittadina di Vignola che, dopo avere espresso fiducia sul fatto che, all’indomani dell’incontro chiarificatore della scorsa settimana, "possa essere portata avanti" una collaborazione tra Comune e Fondazione a beneficio del territorio, ha anche aggiunto: "Alcune cose che sono emerse questa sera dovranno essere ulteriormente chiarite con la Fondazione, perché i contenuti così specifici del progetto come sono stati descritti stasera non erano a nostra conoscenza".

A mettere benzina sul fuoco, nello specifico, ci ha pensato Achille Lodovisi, già direttore per 25 anni del Centro di documentazione della Fondazione di Vignola, e oggi completamente estraneo a questo ente. Lo studioso, nello specifico, ha ripercorso la genesi di questo progetto funzionale, fin dal 2019. Tra i passaggi chiave dell’intervento di Lodovisi c’è stata la diffusione dei costi (in sé pienamente legittimi, visto che la Fondazione è un ente privato, ndr). "Mi è arrivato – sottolinea a un certo punto Lodovisi – il preventivo per tutto il percorso di visita. Fortunatamente, questi soldi non sono risparmi di mio padre, perché ho sempre vissuto in altre parti del Paese. Però vi informo che il preventivo, a tutto il 2022, per l’allestimento completo e definitivo è di 1.000 euro a metro quadro per 1.388 metri quadri e 22 ambienti: totale 1.400.000 euro iva inclusa", con primo stralcio di "500.000 euro più iva". Per i "contenuti multimediali", che Lodovisi ha specificato in "nuovo sito, programmazione digitale, attività sui canali social Facebook e Instagram per 3 mesi", (i fornitori) hanno chiesto "45.000 euro più iva". Affermazioni che, assieme ad altre, porteranno appunto alla richiesta di ulteriori chiarimenti.

Marco Pederzoli