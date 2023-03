Rocca, tutto il consiglio contrario al cambio di nome

L’altra sera si è aggiunto un altro capitolo sulla questione della denominazione Rocca di VignolaRocca dei Contrari. Come è noto, infatti, la Fondazione di Vignola, il 3 marzo scorso, ha presentato il progetto "Rocca dei Contrari", ovvero un percorso virtuale museale per la visita della rocca. Ma, nell’ambito di questo progetto, sono state già prese iniziative che stanno sollevando diverse polemiche e contrarietà da più parti. Le più clamorose sono la cartellonistica (il cartello "Rocca dei Contrari" appare all’ingresso del castello, assieme a quello di "Rocca di Vignola") e il nuovo sito internet, roccadeicontrari.it. Così, sull’onda di questi accadimenti e delle posizioni di contrarietà manifestate anche da diversi studiosi e associazioni culturali del territorio, l’altra sera il consiglio comunale, all’unanimità, ha votato un ordine del giorno proposto da tutti i gruppi di maggioranza, in cui il consiglio comunale "esprime ferma contrarietà" al cambio di denominazione della rocca, "invita la sindaca a mettere in atto ogni iniziativa utile per scongiurare questa eventualità" e "incarica il Servizio Segreteria generale di trasmettere il presente atto e il relativo processo verbale alla presidenza della Fondazione di Vignola". Nel suo intervento, la sindaca Emilia Muratori ha poi ripercorso un po’ tutto l’iter che ha portato all’approvazione di questo ordine del giorno e ha annunciato che per domani è stato programmato l’incontro di chiarimento chiesto alla Fondazione. Muratori ha inoltre evidenziato che "la comunicazione in questo frangente ha peccato di chiarezza" e ha pure ammesso che "non sempre è stata facile la comunicazione tra le due istituzioni". Tuttavia, ha aggiunto che "intento dell’amministrazione è di riallacciare un dialogo, di continuarlo, perché siamo due istituzioni fondamentali per la città". Infine, non è mancato l’affondo sul tema cartellonistica e sito: "Sicuramente – ha detto Muratori – ci sono ancora alcuni aspetti da chiarire, anche se sembra che il pericolo sia scampato (dopo i chiarimenti pubblici della Fondazione, ndr). Poi, esiste anche una consequenzialità a quello che si dichiara: quindi, se si è dichiarato che (Rocca dei Contrari) è il titolo del progetto, bisognerà che anche i cartelli, il sito e tutto quello che può essere chiarito, venga chiarito". Il che, fuori di diplomazia, significa che anche l’amministrazione auspica che la cartellonistica di "Rocca dei Contrari" venga rivista, o rimossa. Del tema si parlerà in un consiglio aperto agli interventi dei cittadini lunedì 27 alle ore 21.

Marco Pederzoli