Roccamalatina, pic nic e tagliatelle

Dopo la pausa invernale ha riaperto in aprile il Centro Visitatori del Parco Regionale Sassi di Roccamalatina e lunedì 1° maggio si terrà l’iniziativa ‘Mani in pasta’. Si tratta di uno spettacolo per adulti e bambini in collaborazione con la compagnia di artisti Koinè, offerto dalla nuova gestione del Centro Visite ‘Old Castle srl’ alle ore 11, 14 e 16. "Un’esperta sfoglina – dicono gli organizzatori – ci guiderà attraverso le tappe della produzione della pasta sfoglia all’uovo, fino alla produzione di nidi di tagliatelle". In questo Centro si può usufruire di un’ampia area verde picnic. Inoltre visitabili l’orto botanico e la mostra ‘Ambienti del Parco’. Possibilità di passeggiate con guide esperte sabato pomeriggio fino al 1 luglio (331 132 5058).