"Rocce pericolanti": chiusa la ’via’ dei turisti

Il persistente divieto di transito dal percorso ciclopedonale della Fola (sul confine tra Riolunato e Pievepelago, accanto all’omonimo ponte medievale) ha suscitato lamentele tra i numerosi residenti e turisti che spesso lo utilizzavano.

Il divieto fu istituito dopo la caduta di alcuni massi nel maggio 2022, che aveva fatto seguito ad un paio di smottamenti antecedenti. Ora l’Ente Parchi risponde a tali rimostranze segnalando che recenti rilievi hanno accertato una situazione di pericolo e che si stanno cercando le risorse per l’onerosa messa in sicurezza. Permane quindi la chiusura per motivi di sicurezza del tratto di percorso limitrofo al Ponte della Fola nel territorio comunale di Riolunato: "Sono tuttora in vigore le ordinanze dello stesso Comune di Riolunato e quella dell’Ente Parchi Emilia Centrale (concessionario del sedime demaniale e quindi responsabile della sicurezza per la fruizione) – dice l’ente in una nota – che ha stabilito il divieto di transito su un tratto del percorso". L’Ente Parchi – che realizzò il sentiero ciclopedonale nel 2015 con un contributo del GAL in continuità con quello del Comune di Pievepelago ed è il soggetto deputato alla vigilanza sulla sua agibilità – ha adottato il provvedimento nel maggio scorso a seguito della caduta di massi dalle pendici sovrastanti, che ha divelto i parapetti e compromesso la parte più esposta del pedonale. Il percorso, dopo la sua realizzazione, era stato già interessato nel 2018 da una caduta di massi ed è stato ripristinato dall’Ente Parchi in collaborazione con il Comune di Riolunato. I recenti rilievi effettuati sul versante roccioso hanno evidenziato numerosi massi instabili a rischio distacco: una situazione che, di fatto, impedisce la riapertura del percorso e che necessita di un intervento di messa in sicurezza risolutivo più rilevante del previsto, con l’installazione di un robusto paramassi di contenimento, alla stregua di quelli stradali, che metta al sicuro i 3-400 metri del tratto interessato dal rischio di crollo. "L’Ente Parchi Emilia Centrale – conclude la nota – si sta adoperando per reperire le risorse economiche necessarie all’intervento, di concerto con i Comuni di Riolunato e Pievepelago".

Il pedonale congiunge l’antico e caratteristico Ponte della Fola al laghetto con area ricreativa in zona Modino. Un percorso di circa 3 km, completamente pianeggianti che costeggiano il torrente Scoltenna, adatto a tutti, con aree attrezzate per soste di relax e picnic. La zona – frequentatissima dalla primavera all’autunno –, lo è anche in questo periodo in mancanza di neve.

g.p.