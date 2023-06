Rocco e Leonardi nel consiglio

Nel consiglio d’indirizzo della Fondazione di Modena, al posto di Silvana Borsari ed Eleonora de Marco elette nel consiglio di amministrazione (De Marco come vice presidente), entrano su nomina del Comune Marina Leonardi e Francesco Rocco.

Le due surroghe, previste dallo Statuto della Fondazione, sono state comunicate dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli al Consiglio comunale nella seduta di oggi, giovedì 8 giugno.

Borsari e De Marco, infatti, erano state nominate dal Comune e quindi, una volta elette in cda, devono essere sostituite nel consiglio d’indirizzo. La surroga non è prevista per Matteo Tiezzi, anche lui designato dal Comune, in quanto il presidente rimane anche componente del consiglio d’indirizzo.

Il sindaco ha ricordato che la scelta anche in questo caso è avvenuta sulla base del percorso trasparente avviato con un avviso pubblico per la raccolta delle candidature (21 quelle presentate) e proseguito con le audizioni da parte delle commissioni consiliari in seduta congiunta.

Marina Leonardi, giornalista, autrice di pubblicazioni a carattere culturale e turistico, è stata consigliera d’indirizzo della Fondazione tra il 2019 e il 2023. Francesco Rocco, già funzionario in un istituto di credito, è stato consigliere comunale tra il 2009 e il 2019 e prima, da partire dal 1990, presidente di Circoscrizione.