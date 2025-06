Rock No War ’disseta’ il pianeta: "Il nostro obiettivo? 100 pozzi"

Tra novembre 2023 e giugno 2024 sono stati raccolti 680 mila euro per sostenere ’L’acqua è vita’, il progetto di Rock No War nato per portare acqua potabile nelle aree del mondo più colpite dalla siccità. Un contributo importante, 120 mila euro, è stato donato da Florim, Kerakoll e Modula, tre realtà imprenditoriali che hanno creduto fin da subito nell’iniziativa, seguite poi da numerose altre aziende.

L’altra sera, alla Florim Gallery di Fiorano, di fronte a oltre 250 persone, è stato presentato un bilancio delle attività e dei risultati raggiunti, testimoniando l’impatto concreto del progetto sul piano umanitario e ambientale. Con i fondi raccolti, l’associazione è riuscita a realizzare 93 interventi tra pozzi e impianti di irrigazione in 28 paesi, migliorando concretamente la vita di oltre 85.900 persone e 17mila famiglie. Grazie a queste infrastrutture, ogni giorno vengono recuperati quasi 2 milioni di litri di acqua, mentre sono stati risparmiati oltre 100mila chilometri all’anno alle donne che, in assenza di pozzi, avrebbero dovuto percorrerli per procurarsi l’acqua.

Importanti anche i benefici ambientali: grazie al risparmio di emissioni di CO2 e carburante, sono stati "piantati" oltre 6 milioni di alberi, salvati 646 ettari di foresta tropicale. "Il nostro obiettivo è arrivare a 100 pozzi, e siamo ormai vicini : dichiara Giorgio Amadessi, presidente di Rock No War – In ogni Paese in cui siamo intervenuti, abbiamo lasciato un segno concreto: il cuore del progetto è una rete di solidarietà che moltiplica le forze" Anche Erio Castellucci, Vescovo di Modena, ha voluto far sentire la propria vicinanza, intervenendo con un messaggio da remoto in cui ha ribadito il senso di una solidarietà concreta.

Il progetto resta aperto e attivo: "Riceviamo costantemente email da persone che vogliono contribuire con donazioni – aggiunge Amadessi – Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai tre imprenditori Claudio Lucchese (Florim), Emilia Sghedoni (Kerakoll Group) e Franco Stefani (Modula), e ai testimonial Cesare Bocci, Cristina Chiabotto e Paolo Belli figura chiave di Rock No War. Dal 2008, Rock No War opera nella solidarietà internazionale.