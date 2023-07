"Roghi a Baggiovara, nessuna criticità"

"Nessuna criticità nell’aria è stata rilevata dopo i due incendi che nei mesi scorsi hanno interessato l’azienda Longagnani Ecologia, né nell’immediatezza dei roghi né dopo i monitoraggi di lunga durata, e quindi non sono stati riscontrati pericoli per salute delle persone". Lo ha affermato l’assessora all’Ambiente Alessandra Filippi nella seduta del Consiglio comunale. In particolare, dopo aver sottolineato che "i due episodi sono avvenuti in un periodo dell’anno in cui le temperature sono basse, per cui si esclude l’ipotesi di autocombustione", il capogruppo di Lega Modena chiedeva "se queste sostanze possono avere arrecato conseguenze sulla salute di chi abita vicino all’impianto e più in generale ai modenesi".