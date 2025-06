Rognoni chiude dopo 40 anni: "Ci godiamo le nostre nipotine"

Prima in via Selmi, dove Rognoni Salumi e Formaggi ha aperto alla fine degli anni Ottanta, poi in via Londra, ancora a Sassuolo. E infine in … vacanza, complice il raggiungimento dell’agognata pensione. Hanno abbassato la serranda Alfonso Rognoni e Nicoletta Guidetti, che per quasi quarant’anni, con il loro punto vendita all’ingrosso hanno servito bar, pizzerie e ristoranti di Sassuolo e di Modena, oltre che della provincia, con competenza e dedizione. Sempre loro due, Alfonso e Nicoletta, marito e moglie, prima aiutati dai loro padri finché erano in vita, poi aiutati dalle due figlie, Giulia e Camilla, che tuttavia hanno scelto altre strade, lasciando ai loro genitori l’onore e l’onere di gestire la ‘bottega’ negli ultimi dieci anni di attività. "Hanno sempre chiuso solo una settimana all’anno, dedicando la loro vita al lavoro, portato avanti sempre con felicità, rispondendo alle necessità dei clienti e correndo a portargli la roba, quando serviva, anche nel weekend. Adesso – dicono le figlie - si ritirano per godersi le tre nipoti e andare al mare a passeggiare in spiaggia e a pescare".