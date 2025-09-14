Rogo al campo nomadi abusivo. Fiamme distruggono un camper: "Sgomberare subito quell’area"

Paura venerdì sera nell’area nomadi di via Canaletto, sotto la tav dove, solo grazie all‘immediato intervento dei vigili del fuoco pompieri, si è evitato il peggio. E’ scoppiato un incendio che ha letteralmente distrutto una roulotte. Una delle donne che vivono lì avrebbe utilizzato il mezzo come carro ‘cucina‘, per preparare all‘interno dell‘abitacolo la cena con fornelletti da campeggio ma uno sarebbe caduto e le fiamme si sono propagate. In quel momento la donna si trovava insieme alla sua bambina all‘interno del mezzo e, rendendosi conto che le fiamme si stavano velocemente allargando, ha preso in braccio la piccola ed è uscita. La donna è rimasta leggermente ferita alle mani. Nonostante l‘immediato intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con due squadre, le fiamme hanno incenerito l‘intero mezzo.

Sulla vicenda è intervenuto Luca Negrini di Fratelli d’Italia che da mesi sta passando al setaccio campi rom e microaree in città. "I campi abusivi devono essere sgomberati tutti e la condizione di totale illegalità di San Matteo non può più essere tollerata – dice Negrini – L’obiettivo finale è la chiusura del campo, senza se e senza ma. La metodologia da seguire si articola in tre passaggi, da attuare a seguito di un sopralluogo necessario a comprendere la reale situazione: anzitutto predisporre un’informativa al prefetto; in secondo luogo trasmettere la stessa al Ministero dell’Interno; infine verificare come si sia mosso il Comune in tutti questi anni, soprattutto in un contesto di illegalità come quello del campo di via Canaletto. Per noi qualsiasi forma di sostegno è inaccettabile". "Nel frattempo – prosegue Negrini – stiamo attendendo che venga data risposta alla nostra interrogazione, depositata già da alcune settimane, con quesiti specifici anche sulla situazione del campo di San Matteo. Nel documento chiediamo quali interventi abbia messo in campo il Comune per il campo, se vi sia consapevolezza della situazione degli allacci, se siano stati coinvolti i servizi sociali, a chi appartenga il terreno e da quanto tempo risulti presente l’accampamento abusivo, come vengano gestiti i rifiuti e quali siano le condizioni igienico-sanitarie, in particolare per quanto riguarda i minori. È vergognoso che non si sia fatto tutto il necessario per arrivare alla chiusura del campo, soprattutto dopo i numerosi episodi di illegalità avvenuti al suo interno".

"È necessario mettere un punto fermo sulla questione di San Matteo e lavorare affinché si proceda allo sgombero e alla definitiva chiusura del campo. Il recente incendio non fa che confermare quanto da noi sempre denunciato: i campi nomadi abusivi sono una bomba pronta a esplodere, oltre che il terreno ideale per l’illegalità e il degrado. Non abbiamo più intenzione di fingere che il problema non esista, come invece la sinistra ha fatto per anni nascondendosi dietro la parola “inclusione”, nonostante sia evidente che il rispetto delle leggi e delle regole non rientri minimamente negli interessi di questi soggetti".

Valentina Reggiani