E’ entrato nel vivo il processo per il rogo al Poligono di Tiro di Carpi, in via Chiesa Cibeno. L’incendio divampò nel pomeriggio dell’8 novembre del 2018 da una delle linee di tiro dove un uomo stava sparando e circa una decina di persone presenti si misero in salvo. Ieri, in aula, sono stati sentiti alcuni testimoni tra cui uno degli iscritti al Poligono impegnato a sparare. I testimoni hanno ricostruito le fasi del rogo e hanno raccontato ciò a cui hanno assistito. Per il rogo sono finiti a processo per incendio colposo il presidente del Poligono e il direttore di tiro, ovvero due volontari della struttura che fa capo al Demanio Militare e che si occupavano del Poligono da circa trent’anni. I danni erano coperti dall’assicurazione. In base agli accertamenti l’orgine del rogo era legata alla polvere incombusta che si era accumulata a terra. Secondo la tesi difensiva, gli imputati non avrebbero potuto prevenire l’incendio dal momento che il materiale fornito al poligono era stato dichiarato ignifugo.