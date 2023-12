Rogo al rifugio ’RisPet’, gli animali morti salgono a sette

Si aggrava il bilancio degli animali morti a causa dell’incendio che si è verificato martedì sera al ‘Ris_Pet Rifugio per animali’ di Panzano di Campogalliano: sono saliti a sette. Alla cagnolina disabile, ‘Bella’, deceduta per problemi respiratori alla clinica Modena Sud, dove era stata prontamente portata, ai quattro porcellini d’India e al piccione, da ieri si è aggiunto un altro cane paraplegico, ‘Max’, ricoverato in clinica mercoledì mattina per l’aggravarsi delle sue condizioni. "Il principio d’incendio – raccontano i volontari – è stato causato dal corto circuito di una lampada riscaldante, al primo piano della struttura dove accogliamo alcuni di questi animali bisognosi. Nelle stanze c’è il riscaldamento a pavimento, ma per eccesso di tutela nei confronti di animali che non si muovono, utilizziamo anche un sistema di riscaldamento a resistenza elettrica.

Purtroppo, nonostante tutto l’impegno possibile anche di volontari che hanno messo a rischio la loro vita per le esalazioni di fumi, qualche animale non ce l’ha fatta. Ringraziamo anche il Comune di Campogalliano, nella persona della sindaca per averci offerto il proprio aiuto".