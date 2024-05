Rogo alla centrale a biomasse: "A fuoco un cumulo di sorgo"

Incendio l’altra notte alla centrale a biomasse Sorgenia di via Ceresa, che sorge nell’area dell’ex zuccherificio nella frazione di Massa Finalese. Ad andare a fuoco è stato un cumulo di sorgo trinciato accumulato sotto una tettoia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Felice con autopompa e autobotte, oltre ad un’autopompa del distaccamento dei pompieri volontari di Bondeno, in provincia di Ferrara. I vigili del fuoco hanno iniziato la lenta operazione di spegnimento delle biomasse e di messa in sicurezza del materiale stoccato sotto la tettoia. Il pronto intervento ha evitato la propagazione delle fiamme e lo smassamento del materiale ha permesso di tenere sotto controllo l’incendio. Fortunatamente i cumuli di sorgo sono stati coinvolti solo in superficie dalle fiamme e l’intervento dei vigili del fuoco si è concluso nella mattinata di ieri. Non è la prima che nella centrale a biomasse di via Ceresa si verifica un incendio. L’ultimo era accaduto a settembre dell’anno scorso. Le fiamme, che furono messe immediatamente sotto controllo dai vigili del fuoco e dalle squadre di emergenza dell’azienda, avevano riguardato un cumulo di circa 3000 rotoballe di mais e sorgo.

Angiolina Gozzi